Genoa, da oggi il film 'Comunque e Ovunque' è disponibile in streaming

Dopo l'enorme successo avuto nei cinema di nove regioni, dove nei primi tre giorni di proiezione è risultato essere il film italiano con la media spettatori più alta rispetto al numero di copie messe in visione, il film sul Genoa approda anche nelle piattaforme di home streaming., il docu-film sullo straordinario senso di appartenenza del popolo genoano,Il film-evento, nato da un’idea di Mattia Mor e prodotto da Emotion Network e DUDE Originals, con la regia di Francesco G. Raganato e il contributo del capo autore Alessandro D’Ottavi, è stato realizzato nell’ambito delle celebrazioni per i 130 anni del club di più antica fondazione in Italia, il primo a vincere il campionato nazionale di football.

attraverso i racconti, le testimonianze, le emozioni che accomunano i protagonisti e migliaia di persone appartenenti a generazioni diverse, nel tema del legame indissolubile con la propria squadra del cuore e di una “malattia” sportiva che rappresenta un ponte tra passato, presente e futuro.Il film si snoda nel viaggio all’interno di unsempre nel rispetto delle tradizioni e dell’orgoglio di tramandare questo grande senso di comunità.