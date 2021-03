Un futuro incerto per molti. Anzi moltissimi.Tra prestiti, giocatori in scadenza di contratto e altri destinati ad appendere le scarpette al chiodo,anche per la prossima stagione la propria avventura in maglia rossoblù.Il gruppo più numeroso è quello composto dai giocatori temporaneamente domiciliati a Pegli ma il cui cartellino è di proprietà di altri club. In questa categoria rientrano infatti addirittura 13 giocatori: gli juventini, gli atalantini, i sassuolesie poi ancoraarrivato a gennaio dal Red Bull Salisburgo,del Fenerbahce,del Cittadella,dell'Olympique Marsiglia edel Chelsea. Se alcuni sono destinati a salutare la Liguria (Onguene, Pellegrini, Pjaca), altri potrebbero restare in rossoblù o addirittura essere riscattati dal club, come Melegoni, Goldaniga e Rovella, mentre per altri ancora (Strootman, Zappacosta e Perin) la permanenza è molto più difficile se non quasi impossibile (Scamacca).Ad allungare la lista di chi è in bilico si aggiungono poi i tre con il contratto che andrà ad esaurirsi a fine giugno. Categoria di cui fanno parte i portierie il difensoreAl momento l'unico che pare avere qualche ossibilità di permanenza sembra essere l'ex estremo difensore di Cagliari e Lazio.Ci sono infine altri due giocatori, anch'essi con il contratto in scadenza, che potrebbero addirittura ritirarsi dal calcio giocato. Un'ipotesi cheva ventilando da tempo e che presto potrebbe essere preso anche daInsomma, se il Genoa ci ha abituato a rivoluzionare il proprio organico in ogni sessione di mercato, quest'estate a maggior ragione lo farà ancora di più.