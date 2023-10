Riprenderanno oggi, dopo i due giorni di riposo concessi da Alberto Gilardino, gli allenamenti del Genoa nel centro sportivo Pio-Signorini di Pegli.



Per il tecnico rossoblù la pausa nel prossimo fine settimana imposta al campionato dagli impegni della nazionali servirà soprattutto per provare a sfoltire un po' l'infermeria.



Gli osservati speciali sono ovviamente quei giocatori che hanno saltato l'ultima gara, quella sfortunatissima di sabato sera contro il Milan, ossia Mateo Retegui, Junior Messias, Milan Badelj e Kevin Strootman. Quattro pedine fondamentali nello scacchiere rossoblù che il Gila spera di recuperare in vista della trasferta in casa dell'Atalanta del prossimo 22 ottobre.



Un intervallo di tempo che sembrerebbe essere sufficiente per permettere ai due centrocampisti e all'attaccante italo-argentino di smaltire rispettivamente le infiammazioni muscolari dei primi due e la contusione al ginocchio del terzo. Più preoccupazione desta invece il brasiliano, fermatosi sabato mattina a causa di un risentimento muscolare alla coscia.