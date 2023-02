C'era d'aspettarselo. Il panno bianco ostentato sulle spalle dadurante la prima serata del Festival di Sanremo, recante la scritta "Pensati libera", è presto diventato un'irresistibile base per meme per il popolo del web.Da ieri sera sono decine, forse addirittura centinaia, i post social che parafrasando l'influencer più famosa d'Italia hanno adattato il messaggio alle proprie esigenze. Tra questi anche il Genoa, sui cui profili ufficiali è presto comparsa un'immagine di schiena della Ferragni leggermente modificata. Al posto dell'incitamento presentato dalla bionda co-conduttrice è comparsa la scrittaUn modo alternativo e sicuramente originale per sfruttare il più potente dei mezzi di comunicazione.