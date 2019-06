Il pessimo girone di ritorno durante il quale non ha saputo confermare quanto di buono espresso nella prima parte di campionato non sembra aver intaccato l'attenzione che Christian Koaume è riuscito ad emanare attorno a sé.



Reduce dalla sua prima stagione in Serie A il giovane attaccante del Genoa è diventato subito un oggetto del desiderio per molti club. Già a gennaio diverse offerte avevano fatto vacillare Enrico Preziosi il quale dopo aver lasciato partire Kris Piatek non se l'è sentita di smembrare interamente il tandem offensivo del suo Grifone.



Con l'avvicinarsi dell'estate però le cose potrebbero cambiare. Kouame non è più un incedibile. Anzi di fronte all'offerta giusta (non meno di 20 milioni) la sensazione è quella che l'ivoriano ossa accasarsi altrove. Per ora i 15 milioni messi sul piatto dal Bologna non sono stati sufficienti a convincere il Joker a privarsi della sua ultima scoperta. Sul 22enne ivoriano però in molti hanno messo gli occhi. Dal Torino, che vorrebbe rinfoltire la già nutrita colonia di ex genoani, al Milan, il cui nuovo DS Frederic Massara nutre una grande stima nei confronti di Kouame. Attenzione poi a Roma e Napoli, le due società che più avevano insistito su di lui lo scorso gennaio e che adesso potrebbero tornare alla carica. Negli ultimi giorni infine sono emersi rumors di presunti interessi anche da parte di Sassuolo e Fiorentina.



La possibilità che l'avventura in rossoblù di Kouame possa chiudersi già nelle prossime settimane è quindi assai concreta.