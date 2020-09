Il Genoa riparte da Edoardo Goldaniga.



Il club rossoblù, alla ricerca di puntelli per il proprio reparto arretrato, ha deciso di riportare in Liguria il 27enne difensore milanese di proprietà del Sassuolo che già nella passata stagione ha vestito la maglia del club più antico d'Italia.



L'intesa tra le due società è già stata raggiunta e ricalca in tutto e per tutto la medesima formula già adottata un anno fa: Goldaniga si trasferirà al Genoa in prestito con diritto di riscatto.



Dopo una prima parte di stagione da emarginato, il mancino ex Palermo ha saputo ritagliarsi un suo spazio nel Grifone del post-lockdown, scendendo in campo in tutte le ultime nove partite dei rossoblù. Un cambio di rotta che ha certamente inciso sull'intenzione del Genoa di puntare ancora su di lui.