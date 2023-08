Il Genoa sembra aver rotto ogni indugio. Dopo un lunghissimo casting, durato praticamente tutta l'estate, il nuovo esterno sinistro del Grifone sarà Ridgeciano Haps.



Nelle ultime ore gli uomini mercato del club più antico d'Italia hanno infatti trovato l'intesa con i colleghi del Venezia e attendono di accogliere il giocatore già nelle prossime ore.



Il 30enne del Suriname è dunque pronto a tornare nella Genova rossoblù dove è già stato protagonista nella seconda parte della passata stagione. Una parentesi non certo fortunata per lui, vittima di una frattura al perone che gli ha fatto terminare il campionato già a metà marzo. Malgrado ciò l'impressione lasciata sull'ambiente genoano è stato oltremodo positiva, tanto che ora la dirigenza ligure sta per rimetterlo nuovamente a disposizione di Gilardino.