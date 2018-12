Jandrei si prepara a sbarcare in Italia. Il portiere della Chapecoense, vicino alla Sampdoria la scorsa estate, è ora a un passo dal Genoa. Il 25enne, considerato uno dei migliori nel suo ruolo di tutto il Brasilerao, è volato in Italia, dove nei prossimi giorni dovrebbe sottoportsi alle visite mediche coi rossoblù.



MARCHETTI VIA? - Porte girevoli in casa Genoa, visto che con l'arrivo di Jandrei può salutare Federico Marchetti, titolare a inizio stagione ma finito ora alle spalle di Radu.