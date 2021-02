Ore conclusive per il calciomercato invernale con il Genoa che resta alla finestra in attesa di definire le ultime operazioni sia in entrata che in uscita.



Tra i possibili addii tiene banco il futuro di Gianluca Scamacca In bilico tra il passaggio alla Juventus, il ritorno anticipato al Sassuolo e la permanenza al Grifone. prima di dare il via libera al giocatore, tuttavia, il rossoblu dovranno individuare sul mercato il suo sostituto dopo che la trattativa per riportare in Liguria Mbaye Niang sembra aver subito una frenata probabilmente decisiva. Senza l'arrivo di una nuova punta per Scamacca i prossimi sei mesi saranno ancora tinti di rossoblù.



Un'altra cessione potrebbe poi arrivare a centrocampo dove Lukas Lerager è l'indiziato numero 1 a salutare Pegli. Sulle tracce del centrocampista danese, da giorni eseguito con attenzione dal Torino, ci sarebbero anche Copenaghen e soprattutto Brentford.



Attenzione infine alla difesa. Con la partenza di Mattia Bani, sbarcato al Parma venerdì scorso, Ballardini potrebbe richiedere un nuovo innesto nel pacchetto arretrato per completare la batteria di centrali a sua disposizione.