Genoa, dalla Francia sono sicuri: è fatta per Vitinha. E Malinovskyi è tutto rossoblù

Marco Tripodi

Vitinha-Genoa un matrimonio che sa da fare.



La trattativa tra il club rossoblù e l'Olympique Marsiglia, nata in mattinata a margine delle discussioni per il riscatto immediato da parte dei liguri dell'intero cartellino di Ruslan Malinovskyi, starebbe per produrre una fumata bianca.



Le notizie provenienti dalla Francia, a tal proposito, non lasciano dubbi: il 23enne attaccante portoghese sarebbe pronto a trasferirsi a Pegli. La formula concordata dai due club è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto a favore del Grifone. Un riscatto eventualmente da effettuare al termine della stagione, la cui cifra sarebbe già stata fissata attorno ai 25 milioni di euro.



Nel corso del dialogo, inoltre, le due società avrebbe raggiunto l'accordo anche per il riscatto definitivo e anticipato di Malinovskyi, destinato a breve a diventare a tutti gli effetti un giocatore del Genoa per circa 7 milioni di euro.