La Juventus accelera su Nicolò Rovella.



Il 19enne regista del Genoa è sempre più un obiettivo concreto della dirigenza bianconera che già a gennaio vorrebbe anticipare la folta concorrenza aggiudicandosi le prestazioni di uno dei giovani più promettenti del panorama nazionale. Per riuscirci Paratici e soci sarebbero disposti a mettere sul piatto della bilancia ben due contropartite tecniche: Manolo Portanova e Bryan Reynolds.



Il primo è un centrocampista classe 2000, figlio dell'ex difensore rossoblù Daniele, cresciuto nel vivaio della Lazio e transitato poi dalla formazione Under 23 della Juve prima di approdare in pianta stabile nella prima squadra bianconera; il secondo è un difensore statunitense di 19 anni, in forza al Dallas ma da tempo nel mirino di Madama, considerato uno dei talenti emergenti del calcio a stelle e strisce.



Entrambi si trasferirebbero in rossoblù a titolo temporaneo, anche se con clausole di riscatto a favore dei liguri. Rovella, invece, farebbe il percorso inverso già da gennaio, senza attendere la fine del suo contratto con il Genoa in scadenza il prossimo 30 giugno.