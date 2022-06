Genoa e Juve sono sempre più vicine a chiudere il passaggio in bianconero di Andrea Cambiaso.



Una trattativa che va avanti da tempo e che potrebbe coinvolgere direttamente anche un altro giocatore.



Per limare la richiesta economica dei rossoblù, che avevano stabilito a 10 milioni la base minima di partenza per cedere il proprio esterno, la Juve sta provando ad inserire nell'operazione anche il cartellino di Radu Dragusin, profilo gradito al Grifone.



La decisione finale, però, spetta proprio al difensore rumeno. Sarà lui a decidere se accettare la destinazione ligure e dunque dare indirettamente il via libera allo sbarco a Vinovo di Cambiaso.