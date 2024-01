Genoa, dalla Salernitana arriva Bohinen: domani le visite mediche

Nella settimana che porta a Salernitana-Genoa c'è chi la sfida potrebbe giocarla con una maglia diversa rispetto a quella indossata fino ad oggi.



Campani e liguri hanno infatti raggiunto l'intesa per il trasferimento in rossoblù di Emil Bohinen. Il 24enne centrocampista norvegese è atteso a Genova domani per sostenere le visite mediche e successivamente legarsi al Grifone a titolo temporaneo fino al termine della stagione.