Genoa, dall'Atalanta arriva Cittadini: fissate le visite mediche

Il Genoa ha rotto gli indugi: sarà Giorgio Cittadini il nuovo rinforzo difensivo dei rossoblù.



Il 21enne di proprietà dell'Atalanta è pronto a lasciare il Monza, club in cui è approdato in prestito la scorsa estate senza tuttavia riuscire mai a ritagliarsi lo spazio desiderato. Nei sei mesi trascorsi in Brianza, l'ex nazionale Under 21 ha infatti collezionato una sola presenza, subentrando nel finale della gara con il Napoli dello scorso 29 dicembre.



Stando a quanto riferisce Sky Sport, il giocatore è atteso nel capoluogo ligure nelle prossime ore. Nella giornata di domani dovrebbe poi sostenere le visite mediche di rito, prima di firmare il contratto che lo legherà ai rossoblù fine al prossimo 30 giugno. L'accordo con l'Atalanta prevede un prestito secco, senza possibilità di riscatto da parte del Genoa.



Cresciuto nel settore giovanile dei bergamaschi, Cittadini ha esordito in A con la Dea nel gennaio di due anni fa. Dopo altre due presenze in prima squadra con gli orobici, tra cui una in Europa League contro l'Olimpiakos, nella passata stagione è stato in prestito al Modena disputato 20 gare tra Serie B e Coppa Italia. Al suo attivo ha anche diverse presenze nelle nazionali giovanili azzurre.



Sulle sue tracce da settimane si era mossa anche la Sampdoria, anticipata e battuta dal tempismo dei cugini rossoblù.