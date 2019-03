Nicola Dalmonte si è presentato ieri sera in zona mista al Ferraris per commentare il pareggio senza reti scaturito dalla sfida tra il suo Genoa e il Frosinone: "Ho visto una partita dove nei primi minuti siamo entrati abbastanza bene - ha dichiarato l'attaccante a Radio Nostalgia - Loro fin dal primo minuto l’hanno messa sul piano della cattiveria, noi non ci siamo tirati indietro. Abbiamo avuto le nostre occasioni sia sul finale di primo tempo che della partita, abbiamo spinto provando a vincere la gara ma purtroppo non ci siamo riusciti. Portiamo a casa un punto che fa muovere la classifica e ci allontana sempre di più dalla zona retrocessione”.



Dalmonte ha poi cercato di spiegare come mai Il Grifone abbia cercato gli attaccanti con cross alti piuttosto che sfruttando le palle rasoterra: “Questo si è notato perché al fine non siamo riusciti a mettere la palla dentro, però noi ci abbiamo sempre provato. I cross sono stati messi, ma a volte serve un po’ di fortuna: magari metti una palla su cui nessuno di loro ci arriva e uno di noi fa gol. Quindi penso che sia anche un fattore di cattiveria che in questa partita non è andato bene”.