Tre punti per allontanare i cattivi pensieri e per allontanarsi dalla zona calda della classifica.



Il Genoa che questo pomeriggio affronterà al Ferraris l'Empoli nel 14° turno di Serie A sarà una squadra fortemente votata all'attacco. Almeno sulla carta.



Le intenzioni di Alberto Gilardino sembrano infatti quelle di schierare fin dal primo minuto il tandem offensivo composto dal rientrante Mateo Retegui e dal redivivo Junior Messias, con alle spalle un Ruslan Malinovskyi finalmente sbloccatosi in zona gol dopo la rete realizzata a Frosinone domenica scorsa. A coprire le spalle al trio d'attacco ci penseranno Morten Frendup e Milan Badelj, mentre sulla fascia destra Stefano Sabelli appare inamovibile dall'undici titolare. Sull'altra corsia l'impressione è che Johan Vasquez sia in vantaggio su Ciano Haps, se non altro per la maggiore propensione difensiva del messicano rispetto al surinamense.



A completare il 3-5-2 una retroguardia ancora priva di Mattia Bani che vedrà schierato il trio Dragusin-Vogliacco-De Winter, davanti al portiere Pepe Martinez.