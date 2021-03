Nel pomeriggio di oggi la Lega ha diramato date, orari e collocazione televisiva dei turni di Serie A compresi tra la 30^ e la 34^ giornata.

Cinque impegni che vedranno il Genoa affrontare tre difficili trasferte, in casa di Juventus, Milan e Lazio e ospitare a Marassi le sfide con le matricole terribili Benevento e Spezia.



In questo arco temporale, compreso tra l'11 aprile e il 2 maggio, i rossoblù scenderanno in campo due volte alla domenica alle 12.30, prima nel Meazza rossonero poi nell'Olimpico biancoceleste. Sempre di domenica, ma alle 15, saranno poi ospiti dei Campioni d'Italia, mentre il derby ligure con lo Spezia andrà in scena sabato 24 aprile alle a metà pomeriggio. L'appuntamento con il Benevento, infine, avverrà tre giorni prima alle 20.45 del turno infrasettimanale.



Questi, nel dettaglio, le sfide che attendono il Grifone e la piattaforma televisiva su cui vederle:



30a GIORNATA

Domenica 11 aprile, ore 15: Juventus-Genoa - SKY



31a GIORNATA

Domenica 18 aprile, ore 12:30: Milan-Genoa - DAZN



32a GIORNATA

Mercoledì 21 aprile, ore 20:45: Genoa-Benevento - SKY



33a GIORNATA

Sabato 24 aprile, ore 15: Genoa-Spezia - SKY



34a GIORNATA

Domenica 2 maggio, ore 12:30: Lazio-Genoa - DAZN