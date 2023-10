A due giorni dalla sfida di Marassi tra il suo Genoa e il Milan, il difensore rossoblù Koni De Winter ha parlato a Repubblica di ciò che si aspetta dalla gara contro i rossoneri, reduci dall'impegno in Champions in casa del Borussia Dortmund.



"Non crediamo possano essere stanchi - ha dichiarato il giovane belga - sono grandi giocatori e sanno che in ogni partita devono giocare bene. Giocatori così non li puoi fermare da solo. Abbiamo bisogno di tutta la squadra per bloccarli. Daremo tutto per far bene".



Il ragazzo, arrivato in estate dal Genoa che lo ha prelevato dalla Juventus con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni, ha parlato così del suo passaggio in rossoblù: "Conoscevo il direttore sportivo Ottolini, che era con me alla Juve. Io volevo giocare e mettermi in mostra ma in bianconero, purtroppo, non avevo questa opportunità. Penso che questa sia stata la destinazione migliore per me, sono molto felice".



De Winter ha infine illustrato quello che sono i suoi modelli calcistici: "Quando ero piccolo avevo come riferimento Paul Pogba. Col passare del tempo sono cresciuto con Vincent Kompany, capitano del Belgio Mi ispiro tanto a lui".