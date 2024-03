Genoa, De Winter: 'Peggio così che 4-0. Un interista è impressionante...'

Koni De Winter, difensore classe 2002 del Genoa, parla ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 2-1 sul campo dell'Inter.



"Una sconfitta che fa male - racconta il belga -, è peggio perdere così che per 4-0. Abbiamo lottato, dato tutto, però ci è mancato ancora qualcosa".



"Il pubblico ci aiuta tantissimo, con loro non possiamo mai mollare e vanno sempre ringraziati", prosegue il difensore del Genoa, parlando dei 4000 tifosi del Grifone che hanno accompagnato la squadra a Milano per sostarla a San Siro.



Infine, alla domande se ci siano qualche giocatore avversario che lo abbia impressionato, De Winter risponde: "Mkhitaryan mi ha sorpreso per la tecnica, ma anche Thuram che ha tutto".