Genoa, De Winter: 'Puntiamo al 10° posto. L'esperienza alla Juve fondamentale. Bastoni è il migliore'

Lunga intervista sulle frequenze di Radio Tv Serie A per il difensore del Genoa Koni De Winter.



Il giovane belga, arrivato in estate dalla Juventus. ha parlato dell'andamento della squadra, esternandone anche gli obiettivi a breve termine: "Ad inizio stagione abbiamo avuto molti infortuni che ci hanno rallentato - ha spiegato il classe 2002 - La classifica rispecchia quello che siamo, possiamo ambire a rientrare tra le prime 10 e lavoreremo per questo. Io non guardo cosa scrivono i giornalisti, però Gilardino sta facendo un buon lavoro e questo in campo si vede".



L'ex empolese ammette di essere rimasto colpito dal calore del popolo rossoblù: "I tifosi del Genoa sono fantastici, ci seguono, ci spronano e ci motivano sempre. Dal campo è importante sapere di essere sostenuti. Anche a Napoli si sentiva la loro presenza e i cori che ci dedicano".



A sorprenderlo sono stati però anche due compagni: "Gudmundsson e Retegui sono stati una bellissima scoperta e penso che lo siano stati anche per i tifosi che magari non li conoscevano così bene"



De Winter ha poi ripercorso le prime tappe della sua carriera: "Il Belgio ha una cultura sportiva e calcistica diversa rispetto all’Italia. Lì giocavo ed ero il più forte, quando arrivai alla Juve diventai il quarto più forte e questo mi servì a capire quanto sia necessario lavorare tutti i giorni con umiltà e per migliorarsi. La mia esperienza alla Juventus Next Gen è stata molto importante per la mia crescita. Giocavamo contro giocatori con grande esperienza e questo è stato fondamentale; in quelle categorie impari un altro modo di giocare".



Il belga ha infine parlato di ex compagni e avversari: "Jérémy Doku e Charles De Ketelaere sono altri due gioiellini provenienti dal Belgio. Si vedevano già i giocatori che erano. CDK da giovane non aveva sempre prestazioni fenomenali, ora invece sta facendo vedere quello che è in grado di fare. Il Belgio nei prossimi anni potrà continuare a regalare gioielli al mondo del calcio. Chiellini per me rimane il difensore più forte. Nella Serie A di oggi il più forte penso sia Bastoni".