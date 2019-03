Il Genoa ha deciso: nel suo futuro ci sarà ancora spazio per Lukas Lerager.



Il centrocampista danese, arrivato a gennaio in prestito dal Bordeaux, verrà riscattato a fine campionato dal club di Enrico Preziosi. Divenuto titolare inamovibile fin dalla sua prima apparizione, in meno di due mesi Lerager ha convinto i vertici rossoblù ad esercitare l'opzione di riscatto in essere sul suo contratto. Dal prossimo luglio quindi il cartellino del giocatore sarà di esclusiva proprietà del Genoa.



A riportare la notizia è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.