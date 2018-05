Aleandro Rosi, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, in teoria dovrebbe non restare al Genoa. Il laterale romano ha ricevuto alcune proposte da club italiani e stranieri e ha così deciso di non rinnovare il proprio legame con il club. Destino identico anche per il centrocampista Luca Rigoni, che – nonostante la conferma in panchina di Ballardini (suo estimatore dai tempi di Palermo) – si accaserà altrove. Lo riporta Gazzamercato.it.