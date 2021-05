Ci aveva sperato davvero. Soprattutto dopo che dieci giorni fa era stato chiamato a Roma per sottoporsi alle vaccinazioni anti-Covid in vista dei prossimi campionati europei. E invece, alla fine, con ogni probabilità Euro 2020 Gianluca Scamacca dovrà limitarsi a guardarlo dal divano di casa.



A far precipitare le quotazioni del centravanti del Genoa è l'elenco diffuso ieri dal Commissario Tecnico Roberto Mancini in vista dell'amichevole contro San Marino del prossimo 28 maggio. Tra i 33 nomi chiamati dall'ex numero 10 quello del 22enne non figura. Vero che l'elenco è ancora provvisorio e che alcuni elementi, tra cui Jorginho ed Emerson Palmieri, verranno certamente aggiunti in un secondo momento. Ma mentre per i due italo-brasiliani del Chelsea l'esclusione è dettata dall'impegno con il club nella finale di Champions League per Scamacca la stagione terminerà sabato sera, al fischio finale della sfida tra il suo Genoa e il Cagliari. Circostanza che lascia intendere come difficilmente per lui possa arrivare una telefonata in extremis.