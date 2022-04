Mancano ancora quattro giorni al derby di Genova ma per Roberto Piccoli le possibilità di essere protagonista della sua prima stracittadina sono davvero poche.



Il risentimento muscolare che ha fermato il centravanti bergamasco del Genoa alla vigilia della sfida con il Cagliari continua a tormentare il giocatore che anche ieri è rimasto a riposo. Malgrado il tempo che manca al fischio d'inizio del derby più delicato degli ultimi anni non sia poco, le percentuali di vedere l'ex Spezia in campo contro la Sampdoria restano bassissime.