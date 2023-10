Le ottime prestazioni offerte da Radu Dragusin con la maglia del Genoa stanno attirando sul 21enne difensore rumeno le attenzioni di molti club.



Tra questi ci sarebbero anche le due milanesi, come rivelato dall'agente del giocatore, Florin Manea, a Tv Play: "Milan ed Inter lo hanno chiesto - ha ammesso il procuratore - ma il Genoa lo venderebbe solo per un’offerta superiore ai 30 milioni di euro e a quelle cifre può andare solo in squadre di Premier League. E’ un 2002 ed ha ancora tanti margini di miglioramento. Lui è consapevole che adesso è solo all’85% delle sue potenzialità".