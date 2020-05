C'è da scommetterci: quello di Paolo Ghiglione sarà uno dei profili più contesi nel prossimo mercato estivo. Almeno per quanto riguarda il mondo Genoa.



L'esterno lombardo è stata una delle note più positive nell'attuale stagione rossoblù, mostrandosi capace di sfruttare al meglio l'occasione concessagli dal Grifone dopo tanti anni passati in prestito in varie piazze d'Italia.



Le sue scorribande lungo la corsia di destra e gli assist a ripetizione forniti ai compagni di squadra gli hanno inevitabilmente fruttato l'interesse di diverse club di altissima classifica, con le due romane in primissima fila. Sia Lazio che Roma sembrano infatti aver individuato nel 23enne ex Frosinone il profilo ideale per sistemare la propria fascia, incoraggiate anche da un contratto con il Genoa in scadenza tra 13 mesi. Una condizione che permetterebbe a Ghiglione di partire ad una cifra d'occasione.



Occhio però alle numerose concorrenti. Sull'esterno è infatti da tempo molto attento il Milan e ultimamente anche Fiorentina e Atalanta sembrano averci fatto qualcosa di più di un pensierino.