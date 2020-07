Se la prima avventura di Mattia Destro con la maglia del Genoa, risalente ormai ad un decennio fa, non era stata fortunata, quella iniziata lo scorso gennaio è sembrata proseguire sulla stessa falsariga.



Arrivato in prestito dal Bologna, ma con il contratto In scadenza a fine stagione, l'attaccante marchigiano non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel pure non irresistibile reparto avanzato del Grifone.



Per lui soltanto qualche sporadica apparizione, quasi sempre da subentrato, e nessuna traccia sul tabellino dei marcatori. Motivi più che sufficienti per spingere il Genoa a non proporgli un nuovo contratto in vista della prossima annata.



Da lunedì prossimo, quindi, deystro sarà a tutti gli effetti un giocatore svincolato. Ma le possibilità di trovare un ingaggio non dovrebbero mancargli. In particolare su di lui sembra aver messo gli occhi il neo-retrocesso Brescia, che con l'arrivo in dirigenza Giorgio Perinetti proverá l'immediata risalita in Serie A affidandosi proprio all'ex centravanti di Milan e Roma. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport.