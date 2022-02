I numeri di Destro o la freschezza di Piccoli? A due giorni dalla fondamentale sfida salvezza contro la Salernitana i dubbi del Genoa sono soprattutto in attacco. A chi si affiderà Alexander Blessin per scardinare la difesa granata?



Da una parte c'è l'ipotesi di dare continuità al percorso iniziato due partite fa, affidando sulle spalle di Destro il ruolo di unica punta nel 4-2-3-1 disegnato dal tecnico tedesco. Il centravanti marchigiano d'altronde è l'unico rossoblù in questa stagione ad essere riuscito a trovare la porta con una certa regolarità, come dimostrano gli otto gol realizzati sui 14 complessivamente messi a segno dalla squadra. Tuttavia il nuovo schema tattico non sembra per il momento essere in grado di esaltarne le caratteristiche.



Ecco che dunque Blessin starebbe pensando di offrire un'occasione dal primo minuto a Roberto Piccoli. L'ex atalantino ha sicuramente meno esperienza del collega e compagno ma dalla sua ha tanta voglia di mettersi in mostra oltre ad un entusiasmo fondamentale una squadra alla disperata ricerca di una vittoria.