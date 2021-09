Mattia Destro, autore di una doppietta nel 3-3 tra il suo Genoa e il Verona, parla in tv dopo il match: “Non abbiamo fatto un bel primo tempo, meglio il secondo. Il gol con la bottiglietta? Avevo i crampi, ero stanco, non sapevo dove buttarlo e l’ho tenuta. Se mi sono accordo di averla in mano? Sì, sì me ne sono accorto. Pensavamo di averla portata a casa, poi sono stati bravi loro. Ce la metterò tutta per superare gli 11 gol della passata stagione. Ballardini? Sono contento, sono felice, da quando è arrivato sto giocando bene. Proprietà? Serata storica, abbiamo messo in campo tutto. Abbiamo lasciato il cuore sul campo. I nuovi proprietari hanno capito cos’è l’ambiente Genoa”.