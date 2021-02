L'uomo del momento in casa Genoa è senza dubbio Mattia Destro che con le sue reti sta trascinando il Grifone lontano dalla zona calda della classifica.



La salvezza, tuttavia, è ancora tutta da conquistare e il bomber ritrovato sa benissimo che già l'impegno di domani in casa del Torino potrebbe rappresentare un serio ostacolo per i rossoblù: "Ci sarà un Torino agguerrito, compatto - ha dichiarato Destro a Tuttosport - Conosciamo l’allenatore, è una squadra che non molla mai e che cercherà fino all’ultimo di ottenere il risultato. Hanno dei grandi giocatori e sono molto pericolosi e per questo dovremo essere bravi noi, come accade in ogni sfida, attenti e belli compatti. Inoltre dovremo anche saper soffrire in alcuni momenti".



Il centravanti ha poi parlato dell'avvento di Ballardini e di come il tecnico abbia cambiato l'atteggiamento della squadra: "Il mister ci ha portato molto entusiasmo. Una compattezza, una fiducia e una voglia di ottenere il risultato ogni domenica. Penso che questa sia la cosa principale per poi poter raggiungere il nostro obiettivo finale che è la salvezza".



In attesa di centrare il traguardo finale, Destro fa già un pensiero ad un possibile gol nel derby con la Sampdoria del prossimo 3 marzo: "Sarebbe bello. Ragionando gara dopo gara siamo totalmente concentrati e ragioniamo così perché sono troppo importanti queste partite per noi quindi ci poniamo obiettivi settimanali. Adesso è fondamentale la gara di sabato e ce la metteremo tutta per ottenere un buon risultato".