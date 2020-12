Mattia Destro, attaccante del Genoa, autore di una doppietta nel 2-2 contro il Milan, parla a Dazn al termine del match: "Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo dato tutto, peccato per il pareggio ma va bene così. Io mossa a sorpresa? Sono contento, mi sto allenando bene. Il mister mi ha dato fiducia e sono contento. Non è un alibi ma siamo rimasti fermi tanto e ora stiamo cercando di riprendere bene la prestazione. Peccato per il risultato ma siamo contenti. Dedico i gol a mia moglie e mio figlio".