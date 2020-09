La prima volta è bella come l'ultima. Almeno per Mattia Destro che domenica ha ritrovato l'appuntamento con il gol dopo oltre un anno di astinenza. E per ironia della sorte lo ha fatto con la stessa maglia, quella del Genoa, e nella stessa porta, quella sotto la Gradinata Nord, con cui esultò per la prima volta in Serie A, dieci anni or sono.Un'emozione che l'attaccante ascolano ha descritto così ai microfoni del Secolo XIX: "È una grande gioia, una grande emozione. Allora ero all’esordio in Serie A ma sono le stesse che ho provato domenica scorsa. Perché per me è un nuovo inizio. Era tanto che non facevo gol, mi mancava. Allora ero sbarbato e con i capelli corti, adesso ho la barba e i capelli lunghi… Di tempo ne è passato tanto, qualche giorno fa è nato mio figlio Leone. È un momento splendido per me e il gol lo rende ancora più bello".Destro ha poi spiegato perché a gennaio abbia scelto di tornare al Grifone, lasciando Bologna e declinando anche un'offerta dalla Cina: "Perché nel frattempo è arrivato l’offerta del Genoa. E io volevo tornare qui, nel club che mi ha fatto esordire in Serie A quando ancora ero un ragazzino. Nel club che per primo ha creduto in me e io voglio ripagare quella fiducia. Quale posto migliore per ripartire se non questo?".E che Destro ci tenga a restare in Liguria lo ha dimostrato in estate, convincendo la dirigenza rossoblù a puntare ancora su di lui: "Qui ho sentito la fiducia del presidente, del direttore sportivo e dell’allenatore. Li devo ringraziare, mi hanno offerto una chance che non voglio sprecare. È una sfida che voglio vincere, so che una partita non basta e che ho ancora tanto da dimostrare".