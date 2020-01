Sembrava destinato a salutare il Genoa dopo appena sei mesi e invece Andrea Pinamonti potrebbe a sorpresa restare in rossoblù almeno fino al termine di questa stagione.



Secondo quanto scrive questa mattina il secolo xx, dopo una lunga riflessione i dirigenti liguri starebbero optando per la permanenza dell'attaccante trentino.



A convincere Preziosi e soci a non lasciar partire l'attaccante classe 1999 contribuirebbe non poco il complesso accordo in essere coll'Inter che prevede l'obbligo di riscatto da parte del Grifone a partire dal primo febbraio e il diritto di riacquisto che i nerazzurri potranno successivamente vantare sul giocatore. Una condizione che rende difficile trovare per lui una nuova collocazione in tempi brevi.