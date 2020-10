"Il Genoa tornerà ad allenarsi il prima possibile": a garantirlo è Maura Ferrari Bravo, direttrice dell'Asl 3 genovese.



Intervenuta in mattinata sugli schermi di Sky Sport, la dirigente ha spiegato che dopo aver imposto lo scorso martedì la chiusura del centro sportivo di Pegli intitolato alla memoria di Gianluca Signorini, ora l'azienda sanitaria è al lavoro per riaprire la struttura in piena sicurezza: "L’approccio per la sicurezza dei calciatori è basato sia su una diagnostica tempestiva delle varie positività tardive, quindi cerchiamo di utilizzare test validi a livello ministeriale a ridosso dell’allenamento. In più, aggiungiamo altre precauzioni operative: visto che non ci si può allenare con la mascherina, si è deciso di trovare un protocollo operativo che gestisca sia l’allenamento in campo con il distanziamento, sia la permanenza all’interno degli spogliatoi, in modo da evitare contatti fra i calciatori".



Ciò significa che presto, magari già domani, i giocatori rossoblù risultati negativi agli ultimi tamponi potrebbero tornare ad allenarsi regolarmente, eseguendo la prima seduta della settimana dopo tre giorni di stop forzato: "Siccome non esiste una normativa specifica sugli allenamenti, mentre esiste un protocollo nazionale sulle partite, stamattina abbiamo deciso di valutare meglio anche alla luce delle nuove normative sui tamponi, per far allenare meglio i giocatori in sicurezza. Chiederemo degli esami suppletivi. Quindi gli allenamenti non sono stati impediti, ma posticipati in maniera da poter garantire una piena sicurezza".