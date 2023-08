Il suo primo gol in Serie A, peraltro davvero pregevole dal punto di vista stilistico, è stato del tutto inutile per il Genoa. E, a dirla tutta, non ha neppure migliorato di troppo il giudizio su una prestazione individuale che, al pari di quella collettiva, è stata decisamente negativa.



Eppure per Davide Biraschi la rete realizzata contro la Fiorentina potrebbe rappresentare una beneaugurante prodezza dal punto di vista professionale.

Dopo un anno e mezzo passato in prestito al Fatih Karagümrük il Grifone si sarebbe convinto non solo a tenere in rosa il 29enne romano ma addirittura a proporgli un prolungamento del contratto attualmente in scadenza a giugno 2024.



Secondo quanto scrive stamane Tuttosport, sarebbero infatti in corso le trattative tra la dirigenza genoana e l'entourage del giocatore, approdato in rossoblù nell'estate 2016, per un rinnovo del vincolo fino al 2026.