Il Genoa, e con esso tutto il calcio italiano, si apprestano a celebrare i loro primi 130 anni di vita.



Mercoledì sera, come da tradizione in ogni 6 settembre, i tifosi rossoblù si ritroveranno nella centralissima Piazza De Ferrari per attendere lo scoccare della mezzanotte e brindare tutti assieme al Natale genoano, l'ennesimo compleanno del club più antico d'Italia. Una festa di popolo e di strada che si ripete uguale a se stessa anno dopo anno e che verrà anticipata da una serie di manifestazioni collaterali organizzate o patrocinate dalla stessa società.



Il primo evento andrà in scena già domani pomeriggio quando, attorno alle 17:30 in Piazza Campetto, si apriranno i portoni di quella che per diversi anni, a cavallo del '900, fu la dimora cittadina di sir James Richardson Spensley, medico, calciatore, allenatore, arbitro ma soprattutto fondatore del Genoa Cricket and Athletic Club. Nonché colui che metaforicamente accese la fiamma della più grande passione degli italiani.



Tifosi e curiosi potranno così ammirare le stanze in cui visse il padre del calcio italiano, magari respirando per qualche istante la magia pioneristica di chi, senza saperlo, stava scrivendo le prime righe di un romanzo che ancora oggi sta facendo storia.