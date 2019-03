Sarà l'Arenzano, squadra dell'Eccellenza ligure, la prossima avversaria del Genoa nella consueta amichevole infrasettimanale del Grifone.



Il test, che permetterà a Cesare Prandelli di saggiare la condizione di alcuni dei suoi ragazzi reduci dagli impegni con le rispettive nazionali in vista della sfida di sabato con l'Udinese, è in programma a Pegli a partire dalle ore 15. L'ingresso, come sempre, sarà libero e gratuito.