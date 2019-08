Verso la Roma. Questo il programma di casa Genoa per la sfida: "Preparativi finali, valige pronte. Dopo la seduta mattutina al Centro Signorini, resta la vigilia come tappa di avvicinamento alla trasferta. La prima partita. Si torna in viaggio dopo un’estate per gran parte fuori sede, in cui il Genoa ha allenato spirito, muscoli, schemi. Sabato alle 15 mister Andreazzoli incontrerà i rappresentanti degli organi d’informazione, per fare il punto per il match con la Roma. Il team volerà nel pomeriggio nella capitale, dove domenica sosterrà un semplice risveglio in ritiro. All’Olimpico sarà presente una nutrita colonia di supporter genoani. La prevendita per il settore ospiti chiude alle 19 di sabato".