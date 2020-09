Ad una settimana esatta dal via ufficiale della stagione 2020-21 il Genoa scenderà in campo per affrontare la prima amichevole estiva al cospetto di una pari grado.



Domani pomeriggio, alle ore 15 e a porte chiuse, i rossoblù di Rolando Maran saranno infatti di scena a Collecchio, ospiti del Parma in una sfida senza punti in palio.



La gara, che per il Grifone rappresenta la terza uscita prestagionale dopo gli incontri con Carpi e Carrarese disputati mercoledì e giovedì a Genova, sarà una sorta di prova generale in vista del debutto in campionato previsto domenica 20 quando al Ferraris arriverà il Crotone.