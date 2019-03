Mario Donatelli, ds del Genoa, parla a CalcioNapoli24 Tv:



"Risultato di grande prestigio che a noi serviva tantissimo. Abbiamo trovato forse una Juve appagata ma abbiamo fatto una partita attenta, intensa e li abbiamo fatti correre. I bianconeri hanno speso tanto in Champions, ma ripeto, non abbiamo vinto per quello ma perchè abbiamo fatto una grandissima partita.



Kouame è del Genoa ed è presto parlare di mercato, ora pensiamo solo alla nostra salvezza. Preferisco non parlare della questione plusvalenze della Juventus per non essere frainteso, meglio parlare di calcio. Per Kouame c'è stato un contatto in passato, ma se interessa o meno agli azzurri dovreste chiederlo a Napoli.



Su Piatek posso dire che c'è stato un contatto ma non so dire il motivo per cui il Napoli non ha trovato l'accordo con il giocatore.



Younes? C'è grande rammarico per non averlo portato al Genoa".