Genoa, dopo 5 mesi riecco Malinovskyi: contro il Venezia c'è anche Cornet

per il posticipo della 24esima giornata di Serie A contro il Venezia. Nell'elenco dei convocati per il match di stasera fanno infatti il loro ritorno– assente dal 2 febbraio scorso per un problema muscolare –Il calciatore ucraino è fermo dal 21 settembre scorso, giorno della sua ultima prestazione proprio contro il Venezia, nel girone d'andata. L'ex Atalanta ha dovuto osservare uno stop di 5 mesi per la frattura della caviglia.Questa la lista completa dei calciatori convocati per la partita di oggi: Bani, Cornet, Cuenca, De Winter, Ekhator, Ekuban, Frendrup, Kassa, Leali, Malinovskyi, Martin, Messias, Miretti, Norton, Onana, Pinamonti, Sabelli, Siegrist, Sommariva, Vasquez, Venturino, Vitinha."Cornet è tornato in squadra oggi, ha fatto il primo allenamento oggi con la squadra e Malinovskyi sta meglio. Dobbiamo aspettare ancora un po’ perché c’è bisogno di star bene fisicamente. Lui sta migliorando giorno dopo giorno ed è una cosa positiva". Il tecnico del Genoa Patrick Vieira aveva parlato così in conferenza stampa, lasciando intendere che, mentre per il West Ham è ipotizzabile un impiego già in occasione della partita odierna, Malinovskyi – che in rossoblù ha realizzato 4 gol in 36 partite – dovrebbe essere pienamente a disposizione per il prossimo appuntamento in campionato contro l'Inter.