Genoa, dopo Gudmundsson ora la Fiorentina punta anche Gilardino

A gennaio l'assalto, poi fallito, ad Albert Gudmundsson. In estate quello probabile ad Alberto Gilardino. La Fiorentina guarda sempre di più in casa Genoa nel tentativo di creare la Viola del futuro.



La fase di stallo in essere tra il Grifone e il suo allenatore relativamente al rinnovo contrattuale sembra poter favorire l'inserimento tra le parti dei molti estimatori del tecnico biellese. Tra questi figura senza dubbio la Fiorentina, squadra in cui Gilardino militò per quattro stagioni e mezzo da giocatore, lasciando un ottimo ricordo di sé.



Ora le strade tra l'ex violinista e la società toscana potrebbero incrociarsi nuovamente, seppure in vesti differenti. Il club presieduto da Rocco Commisso avrebbe infatti trovato in Gilardino il sostituto ideale in caso del probabile addio alla panchina gigliata di Vincenzo Italiano, cercando con insistenza dalla Lazio.



A parlare dell'interesse viola per l'allenatore rossoblù è l'edizione di Tuttosport il edicola questa mattina.