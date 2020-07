Rigenerato nel morale, distrutto nel fisico: come un Giano bifronte che guarda contestualmente in due direzioni opposte, il Genoa che esce dal vittorioso derby con la Sampdoria presenta un duplice aspetto.



Se da una parte i tre punti raccolti contro i cugini rappresentano ossigeno puro per alimentare una classifica ancora asfittica, dall'altra i tanti acciacchi accusati dai giocatori rossoblù fanno dormine sonni pochi tranquilli a Davide Nicola.



Già alle prese con gli infortuni di Sturaro, Cassata, Behrami e Sanabria, oltre a quelli dei lungodegenti Radovanovic e Pajac per i quali la stagione è ormai terminata con ampio anticipo, ora il tecnico del Grifone dovrà capire quali conseguenze la stracittadina ha lasciato in Romero, Masiello e Biraschi, tutti usciti malconci dalla sfida di ieri sera.



La prossima gara, quella di sabato con l'Inter, è già alle porte e i tempi per recuperare forze ed energia sono davvero strettissimi. Senza considerare poi che nei successivi sette giorni il Genoa tornerà in campo altre due volte, giocandosi contro Sassuolo e Verona una fetta consistente del proprio futuro. Contro i nerazzurri, inoltre, Nicola dovrà certamente rinunciare all'uomo-derby. Lukas Lerager, ammonito alla fine del primo tempo con la Samp, era infatti in diffida e verrà pertanto stoppato per un turno dal giudice sportivo.