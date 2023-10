Affrontato e battuto l'amico-rivale Pippo Inzaghi, oggi tecnico della Salernitana, Alberto Gilardino si prepara a sfidare con il suo Genoa un altro vecchio compagno di vittorie al Milan e in Nazionale.



Domani sera a Marassi, nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, arriverà la Reggiana, compagine neopromossa in Serie B guidata in panchina da Sandro Nesta. Uno che da giocatore con il collega biellese si è tolto diverse soddisfazioni. In rossonero i due anni hanno convissuto per tre stagioni, tra il 2005 e il 2008, collezionando il Grande Slam internazionale grazie alle vittorie in Champions League, nel Mondiale per Club e nella Supercoppa Europea.



Gilardino e Nesta, però, hanno all'attivo anche diversi anni in Nazionale. Una lunga esperienza sublimata con la fantastica cavalcata di Germania 2006, quando gli Azzurri conquistarono il loro quarto e fino a oggi ultimo titolo mondiale. Entrambi tuttavia non presero parte alla finalissima di Berlino contro la Francia. Il centravanti, che pure aveva giocato cinque delle sei gare precedenti, fu escluso da Marcello Lippi per scelta tecnica e non fu mandato in campo neppure a gara in corso; il difensore, invece, chiuse il proprio torneo addirittura alla terza partita, quella nel girone preliminare contro la Repubblica Ceca, a causa di un infortunio muscolare che lo terrà fuori nelle successive quattro gare.