All'indomani della cacciata di Daniele Faggiano da direttore sportivo del Genoa, la sua 'vittima' più illustre torna a far sentire la propria voce, seppur attraverso i social.Questa mattina sul profilo Instagram di, messo fuori squadra dal Grifone a causa proprio di un pessimo rapporto in essere con l'ormai ex dirigente rossoblù, ha pubblicato una foto che lo ritrae in una spiaggia del levante genovese assieme alla sua famiglia. ll tutto correlato da una frase sibillina ma di facile interpretazione:Il richiamo del centrocampista danese è ovviamente alla famiglia che lo ha sorretto in queste difficili settimane in cui il club, dopo averlo strappato alla corte dell'Ajax quindici mesi fa, lo ha scaricato non ritenendolo più indispensabile alla causa. Impossibile pensare che nel post di Schone non ci sia un messaggio più o meno velato all'addio di Faggiano.