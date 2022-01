, a cui presto dovrebbero farne seguito altri, decisamente più attesi,Il direttore sportivonon poteva permettersi di concedere altro tempo, dopo la decisione di allontanare Shevchenko e il rifiuto di Labbadia, e ha così preso una decisione che ha spiazzato molti: con tre allenatori già a libro paga (anche Ballardini e Maran oltre all'ex ct ucraino), il dirigente olandese, pagando la clausola rescissoria da 1,5 milioni di euro all'Oostende, e si appresta a regalargli da subito un paio di rinforzi per provare a facilitargli la missione salvezza., centrocampista classe '96 del Bayer Leverkusen e nel giro della nazionale tedesca, che ieriproprio in vista di un possibile trasferimento,Per il primo, il Genoa è pronto a chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto, che può scattare in caso di salvezza del Grifone; è piuttosto avviata anche la trattativa per il secondo, alla ricerca di un maggiore minutaggio.e Gasperini è molto attento a questi equilibri. I rapporti tra i due club sono comunque buoni e l'affare è impostato ormai da tempo per completare la batteria di attaccanti dei rossoblù., anche lui individuato da tempo come un rinforzo ideale per la trequarti, nonché uno dei giocatori indicati dall'ex tecnico Shevchenko per programmare la rincorsa salvezza. L'allenatore ucraino lo avrebbe voluto già all'inizio di gennaio e anche per questo il rapporto col Genoa si è irrimediabilmente incrinato, maQuestione di pazienza, dunque, quella che si richiede alla piazza genoana in uno dei momenti più complicati della sua storia recente: il nuovo ribaltone della proprietà americana e un mercato che procede a rilento rischiano di essere degli ostacoli nella complicata rincorsa verso la salvezza.