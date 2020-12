Avversarie domenica a Marassi, nel primo turno di campionato del 2021, interlocutrici sul mercato. Dopo aver quasi concluso lo sbarco in Liguria di Denis Vavro e in attesa di confrontarsi sul campo, Genoa e Lazio continuano a mantenere vivo il contatto reciproco.



Oggetto delle chiacchiere tra le due dirigenze sono nuovi possibili operazioni di mercato, come quella che potrebbe portare in rossoblù Felipe Caicedo. L'attaccante ecuadoriano dei biancocelesti è ormai in rotta con Simone Inzaghi e con tutta probabilità lascerà la Capitale già nelle prossime settimane. Ad accoglierlo a braccia aperte ci penserebbe il Genoa che già in estate mise senza fortuna il suo nome nell'elenco dei giocatori desiderati e che ora potrebbe ripensare al 32enne in caso di cessione di Gianluca Scamacca.



Gli ottimi rapporti in essere tra le due società, tuttavia, non saranno sufficienti per limare le molte difficoltà esistenti nell'eventuale trattativa. La Lazio vorrebbe infatti privarsi del giocatore soltanto a titolo definitivo e per una cifra oscillante tra i 5 e gli 8 milioni di euro. A spaventare il Grifone, però, sarebbe soprattutto l'ingaggio del sudamericano che attualmente percepisce due milioni netti all'anno. Una somma quasi inarrivabile per il club rossoblù.