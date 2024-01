Genoa, doppia insidia per Musa: c'è anche il Bologna

Marco Tripodi

Petar Musa continua a essere un obiettivo di mercato concreto per il Genoa.

Il club rossoblù, alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto avanzato dopo la partenza di George Puscas, accasatosi la scorsa settimana al Bari, ha messo nel mirino anche il 25enne croato del Benfica.



Con le aquile lusitane l'ex Union Berlino e Slavia Praga non sta più trovando in questa stagione lo spazio che viceversa era riuscito a ritagliarsi negli scorsi due anni e saluterebbe volentieri Lisbona in accordo con la dirigenza del club, attratto anche dalla possibilità di confrontarsi con il calcio italiano.



Secondo quanto riporta la stampa portoghese, tuttavia, su Musa non si starebbe muovendo soltanto il Genoa. Il nazionale croato piace infatti molto anche al Bologna e al Lille, squadra di Ligue 1 allenata dall'ex tecnico della Roma Paulo Fonseca. In particolare i felsinei avrebbero già pronta un'offerta da 7 milioni di euro da presentare al Benfica per garantirsi l'intero cartellino del centravanti balcanico.



Dovesse sfumare Musa, il Grifone a quel punto si fionderebbe su M'Baye Niang, appena svincolato dai turchi dell'Adana Dermirspor e disponibile a tornare in rossoblù dopo la bella esperienza vissuta nel 2015.