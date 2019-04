Non bastasse una classifica che ora fa davvero paura e l'ennesimo derby perso negli ultimi tre anni, per il Genoa le preoccupazioni non sono finite.



Nella delicatissima sfida di sabato prossimo con il Torino Cesare Prandelli dovrà fare a meno sia di Davide Biraschi che di Goran Pandev, entrambi squalificati dopo i cartellini rimediati ieri contro la Sampdoria.



Due brutte tegole per l'allenatore rossoblù che si vedrà costretto a ridisegnare in un colpo solo sia difesa che attacco.