Genoa, doppio colpo in arrivo: in giornata visite mediche per due nuovi attaccanti

Marco Tripodi

Sarà una giornata molto intensa quella di oggi per i medici sociali del Genoa.

Nel giro di poche ore lo staff sanitario rossoblù dovrà infatti sottoporsi a un lavoro straordinario, dovendo accertare le condizioni fisiche di ben due nuovi acquisti del Grifone.



Dopo settimane di rumors, coincise però con una calma pressoché piatta sul fronte delle ufficialità, il club ligure ha dato negli ultimi giorni un'accelerata decisa al proprio mercato invernale. E così dopo il poker di acquisti (Bohinen, Spence, Cittadini, Stolz) ufficializzati nei primi trenta giorni di trattative, ora il club più antico d'Italia è sul punto di chiudere la sessione di gennaio con un doppio botto. Nelle prossime ore, quasi in contemporanea, sbarcheranno nel capoluogo ligure due attaccanti: David Ankeye e Vitinha.



Sia il nigeriano acquistato dallo Sheriff Tiraspol per 2,5 milioni di euro che il portoghese, proveniente in prestito con diritto di riscatto dall'Olympique Marsiglia, sono infatti attesi in giornata a Genova per sottoporsi al rituale delle visite mediche preliminari alla firma sui rispettivi contratti che li legheranno al Grifone.



Due frecce in più molto gradite per l'arco offensivo di Alberto Gilardino che, dopo aver bussato con decisione nelle scorse settimane alla porta della propria dirigenza chiedendo a gran voce rinforzi, ora può ritenersi più che soddisfatto dalla risposta ricevuta.